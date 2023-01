Vítor Martins: «Temos produzido muito e tido pouco proveito»

Apesar da sequência de quatro derrotas seguidas, o técnico do Leixões, Vítor Martins, tem visto a equipa protagonizar boas exibições. Nesse sentido, admite um sentimento de revolta no seio de grupo, que acredita ter feito o suficiente para merecer melhores desfechos nos últimos encontros."Queremos continuar as boas exibições, mas conseguindo somar pontos e vitórias", começou por dizer o treinador, aos meios do clube, na antevisão ao duelo com o Vilafranquense. "Vimos de dois bons jogos, mas de que nada nos valeram. Todo o grupo está revoltado, não contra algo em específico, mas porque sente que tem feito tudo e os resultados não estão a traduzir o nosso esforço, a nossa capacidade e a nossa preparação. Queremos que isso aconteça já neste jogo e com um grito de revolta conseguir trazer pontos, conseguir a vitória que nos tem escapado por pequenos detalhes. Produzimos muito e temos tido pouco proveito, mas queremos inverter isso. Queremos continuar com esta produção, mas traduzir isso em resultados que é o que nos está a faltar", desabafou.Em relação ao duelo deste sábado, Vítor Martins espera dificuldades, mas recusa que o cansaço do jogo da Taça de Portugal sirva de desculpa. "Todos os jogos na 2.ª Liga são equilibrados e difíceis. Vai ser um duelo entre equipas que se conhecem bem, com muitos jogadores que conhecem a realidade do Leixões. O Vilafranquense tem uma equipa experiente nesta prova. Preparamos o jogo da melhor forma, sabendo estamos algo condicionados porque foi uma semana de recuperação e de dar carga aos que não participaram no jogo da Taça de Portugal, em que tivemos de jogar um prolongamento. Isso não servirá de desculpa, temos muitas opções e estamos preparados para ser competitivos, independentemente de qual for o onze, e com muita ambição para inverter o atual momento", finalizou.O Leixões visita o Vilafranquense este sábado, pelas 15h30.