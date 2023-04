Vítor Martins: «Torreense é a equipa que mais terá evoluído desde o início da época»

Na antevisão do jogo de amanhã frente ao Torreense, o treinador do Leixões, Vítor Martins, deixou elogios à equipa adversária, bem como ao técnico Pedro Moreira, destacando o progresso que tem sido feito pela formação de Torres Vedras esta temporada."Temos de reconhecer que vamos defrontar a equipa que mais terá evoluído desde o início da época. O treinador Pedro Moreira deverá estar orgulhoso do trabalho que está a desenvolver, tendo montado uma equipa difícil de contrariar e que apresenta um futebol de qualidade, apoiado em excelentes praticantes", disse Vítor Martins em declarações aos meios do clube.Sobre a estratégia da turma de Matosinhos, o técnico revela que o grupo tem trabalhado para conquistar a vitória e mostra uma grande confiança para o encontro, afirmando ser o jogo de maior destaque da jornada."Treinamos arduamente durante a semana e temos um plano que nos fará lutar, como sempre, pelos três pontos. É mais uma oportunidade de mostrar o que valemos, o que jogamos e o que conseguimos fazer. Não a vamos desperdiçar. Colocando-me no lugar de adepto, e sem qualquer arrogância, este é o jogo cartaz desta jornada. Que chegue a hora. Vamos a jogo", concluiu.O Leixões desloca-se ao terreno do Torreense este sábado, pelas 14 horas, em jogo da 29.ª ronda da Liga Sabseg.Autor: