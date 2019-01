Voltar a vencer para estabilizar

Jorge Casquilha assumiu recentemente o comando técnico do Leixões a 31 de dezembro e as indicações são, para já, positivas.

Isto porque, recorde-se, o novo timoneiro tomou o leme numa altura em que o coletivo de Matosinhos atravessava uma seca de cinco duelos sem vencer, à qual pôs termo praticamente de imediato com um triunfo caseiro sobre o Sp. Covilhã (1-0), naquela que foi a sua estreia. No encontro seguinte, a turma do Mar saiu derrotada da partida em casa do P. Ferreira, mas deixou uma boa imagem, ficando em desvantagem apenas à entrada para os últimos dez minutos.

Por essa razão, vencer o Penafiel, esta tarde, assume especial importância no processo de estabilização definitivo que o emblema de Matosinhos procura para atacar a segunda metade da temporada e, já de seguida, o duelo frente ao FC Porto, referente aos quartos-de-final da Taça de Portugal, para o qual o presidente Paulo Lopo disse ontem à Lusa que o Leixões cedeu 2.093 dos 6.200 bilhetes aos dragões.

João Graça

A chegada de João Graça está iminente, apurou Record. O médio estava no Arouca, por empréstimo do Feirense, e deve seguir também cedido para o Estádio do Mar.