Wakaso antes do jogo frente ao Sp. Covilhã: «Focados nos três pontos para continuar a subir na tabela»

Com o triunfo no terreno do Tondela, o Leixões interrompeu uma série de cinco jogos sem vencer e o objetivo passa agora por aproveitar o élan positivo dessa vitória na receção ao Sp. Covilhã. No lançamento da partida, Wakaso destacou precisamente esse desejo."Vimos de um jogo muito bem conseguido e queremos dar sequência a essa exibição com mais uma vitória. É só nisso que pensamos. Vamos entrar em campo unicamente focados nos três pontos para continuar a subir na tabela classificativa", referiu o médio, reforço de inverno, que em Tondela fez o seu primeiro jogo como titular pela formação de Matosinhos.Frente a um adversário que ocupa o último lugar da tabela e precisa de pontos para fugir à zona de descida, o ganês não espera facilidades. "Sabemos que é um jogo importantíssimo para o Sp. Covilhã, mas também o é para nós. É um adversário que nos vai tentar criar muitas dificuldades e temos de estar preparados para impor o nosso jogo. Só estando muito concentrados conseguiremos o nosso objetivo, que é vencer", finalizou.O Leixões defronta o Sp. Covilhã este sábado, pelas 15h30 a contar para a 28.ª jornada da Liga SABSEG.