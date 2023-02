Horas depois fecho do mercado, o Leixões oficializou esta manhã a contratação do médio Wakaso. O jogador, de 31 anos, assinou um contrato válido por época e meia.Nas primeiras declarações aos meios do clube, o ganês revelou estar "entusiasmado e motivado" para ajudar a turma de Matosinhos a atingir os seus objetivos. "É um clube histórico e com uma massa adepta incrível. Estou desejoso de sentir esse apoio e ambiente que criam em redor da equipa", afirmou.O médio, que em Portugal já representou Portimonense, Rio Ave e V. Guimarães, estava sem clube desde o verão, após ter deixado o Olympiakos Nicósia, do Chipre.Contratado para colmatar a saída de Ben Traoré, Wakaso já poderá ser opção para o jogo frente ao Trofense, no domingo.