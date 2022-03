Wendel a todo o gás no Leixões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de um início de época complicado, no qual esteve a trabalhar à margem da equipa devido a um processo disciplinar, Wendel parece estar a encontrar a sua melhor forma. E se dúvidas houver quanto a esse aspeto, o facto de o avançado ter marcado nos últimos dois jogos do Leixões (Benfica B e Vilafranquense) ajudam a dissipá-las.

Chegado a Matosinhos no início da época passada, Wendel esteve emprestado ao Sp. Covilhã na segunda metade de 2020/21, mas, nesta temporada, está a começar a corresponder às expectativas que os adeptos tinha sobre si. Até ao momento, o jovem soma cinco golos em 24 partidas pela equipa principal, aos quais se juntam mais dois tentos em três encontros pelos sub-23.

O jogador é um produto da formação do Flamengo, onde chegou a jogar pela equipa principal. Agora com 21 anos, o camisola 9 tem todas as condições para se assumir como um ativo importante para o conjunto matosinhense.