Wendel e o desaire frente ao V. Guimarães: «Não era o que queríamos»

Após o jogo do Leixões frente ao V. Guimarães, Wendel não escondeu o seu desagrado pela derrota averbada.





"É um resultado pesado, não era o que queríamos. Viemos cá para ganhar, mas depois sofremos o segundo golo num lance infeliz e agora temos de levantar a cabeça e pensar no campeonato", começou por referir o avançado.Assumindo que o facto de o plantel ter tido dificuldades em treinar ao longo da semana não teve interferência na partida e que a equipa relaxou um pouco após o segundo golo sofrido, Wendel revelou ainda um discurso ambicioso para o resto da época: "Temos de manter o foco no campeonato, começar com o pé direito e vamos rumo à 1ª Liga".