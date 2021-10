Wendel Silva: «Trabalhámos muito bem durante a semana»

Wendel Silva foi o jogador escolhido para antever a partida diante do Vilaverdense, equipa que foi sorteada para vir disputar a Taça de Portugal ao Estádio do Mar.





O avançado brasileiro afirmou que a vitória sobre o Feirense "foi muito importante, porque precisávamos da confiança que só uma vitória dava". Nesse sentido, admitiu também que o jogo frente à formação de Vila Verde vai ser uma tarefa árdua, mas que o grupo tem "trabalhado toda a semana para trazer a vitória"."Sabemos da importância da Taça e, para isso, vamos fazer um óptimo jogo para tentar ultrapassar a eliminatória. Trabalhámos muito bem durante a semana, mas ainda falta um dia de trabalho (sexta-feira) e não vamos abdicar dele", atirou o jogador de 21 anos, que já esteve a treinar à parte devido a um processo disciplinar do clube matosinhense, mas que agora luta em conjunto pelos bons resultados com o grupo.Wendel também virou as atenções para o facto da formação minhota estar em boa forma: "Eles estão em primeiro na divisão deles (Série A do Campeonato de Portugal) e isso é um fator de importância, mas vamos trabalhar para ultrapassar as dificuldades e vencer a partida".