Zag e a estreia na Taça de Portugal: «Não podemos facilitar em nada»

Com o aproximar da estreia do Leixões na presente edição da Taça de Portugal, o médio Evrard Zag fez, esta quinta-feira, o lançamento do duelo frente ao Vasco da Gama Vidigueira, clube do distrito de Beja que milita no Campeonato de Portugal, garantindo que não haverá espaço a facilitismos."Queremos e vamos honrar a tradição do Leixões na Taça de Portugal. Vamos jogar contra uma equipa de escalão inferior e não podemos facilitar em nada. Temos de ser sérios, focados e determinados para evitar surpresas", afirmou o médio aos canais do clube, antes de reforçar: "O jogo vai ser abordado como todos os outros. Com mentalidade vencedora. O Vasco da Gama Vidigueira vai estar altamente motivado por estar a defrontar o Leixões, mas também temos de o estar, pois representamos um grande clube. Só pensamos em impor o nosso jogo e garantir a passagem à próxima eliminatória."Esta época, o médio-defensivo tem sido sobretudo utilizado a partir do banco, mas é um claro candidato a figurar no onze para o jogo da 2ª eliminatória da Taça de Portugal, maraco para este sábado, pelas 15 horas.