Zag: «Vamos a Rio Maior com os três pontos no pensamento»

Na sequência de uma dura eliminação da Taça de Portugal, frente ao Famalicão, no prolongamento, o Leixões regressa ao campeonato no sábado para defrontar o Vilafranquense. Na antevisão ao encontro, Zag mostrou-se confiante na conquista dos três pontos"Sabemos que vamos defrontar uma equipa experiente, com muita qualidade e que nos irá criar muitas dificuldades. No entanto, temos demonstrado argumentos para discutir todos os jogos e é com o pensamento nos três pontos que vamos jogar a Rio Maior. Temos de nos apresentar muito concentrados e determinados em todos os momentos do jogo", afirmou o médio marfinense, aos meios do clube.Sobre a queda da Taça de Portugal, o jogador, de 32 anos, admitiu que "custou imenso": "Vimos de uma eliminatória desgastante, em que nos custou imenso a eliminação, e tudo faremos para dar já uma boa resposta no jogo com a Vilafranquense. Agora, o pensamento está unicamente centrado no campeonato e em conseguir a melhor classificação possível."O Leixões visita o Vilafranquense este sábado, pelas 15h30.