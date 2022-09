Zé Eduardo: «As duas últimas derrotas não abalaram a nossa confiança»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de o Leixões não ter conquistado qualquer ponto nos últimos dois jogos que disputou, o avançado Zé Eduardo apresentou um discurso ambicioso na antevisão do jogo com o E. Amadora.

“Começámos bem a época e, mesmo tendo tido duas derrotas, isso não abalou a nossa confiança. Vamos defrontar um adversário muito difícil, mas estamos a trabalhar bem para fazer um bom jogo e conseguir os três pontos. A equipa está confiante com o trabalho do míster”, começou por dizer o jogador brasileiro, que analisou ainda aquilo que tem sido a sua adaptação ao futebol europeu: “Fui muito bem recebido aqui no Leixões. O futebol aqui é muito diferente daquele a que eu estava habituado, mas venho jogando e estou a adaptar-me de forma muito rápido. Quero que o Leixões faça uma boa época para conseguirmos os nossos objetivos”.

O início do jogo entre o Leixões e o E. Amadora, que se disputa em Rio Maior, está agendado para as 15h30 de domingo.