Zé Eduardo: «Darei sempre o máximo para defender o símbolo do Leixões»

Oficializado esta sexta-feira como reforço do Leixões, o avançado Zé Eduardo, de 23 anos, não escondeu a satisfação com a mudança para o Estádio do Mar."Fiquei muito entusiasmado com a possibilidade de vir para o Leixões, um clube histórico, organizado e com adeptos muito apaixonados. Vi vídeos deles e são fenomenais", disse o brasileiro, em declarações aos meios do clube, antes de continuar: "Estou muito animado com o que aqui encontrei. Fui muito bem recebido por toda a gente, que me têm ajudado muito, e darei sempre o máximo para defender este símbolo. Podem contar comigo."Apesar de apenas hoje ter sido apresentado, Zé Eduardo já trabalha há vários dias com o plantel de Vítor Martins, tendo inclusivamente marcado no jogo de preparação contra o Fafe, no passado sábado.