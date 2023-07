António Barbosa lança época do Länk Vilaverdense: «Estamos aqui para agarrar a oportunidade»

Na antecâmara da estreia oficial na temporada, marcada para este domingo, pelas 18 horas, frente ao Casa Pia, no Estádio Capital do Móvel, a contar para a 1.ª fase da Allianz Cup, António Barbosa, treinador do Länk Vilaverdense, fez um balanço da pré-temporada, elencando a missão para esta época, a atividade dos minhotos no mercado, bem como as perspetivas para o jogo diante dos gansos."As primeiras semanas de trabalho correram muito bem. A equipa tem um espírito competitivo muito grande, os jogadores têm uma elevada capacidade de jogo e são muito inteligentes. Quando os defrontei como adversários, porque a maioria deles continuam, senti que a equipa era realmente, mas agora depois de trabalhar com eles percebemos que ainda são melhores do que pensávamos. São muito trabalhadores, com um forte espírito de compromisso e com uma grande noção da responsabilidade que temos e da oportunidade que temos para ganhar.""Em equipas que ganham é sempre importante manter a base. Se olharmos para as melhores equipas do mundo, geralmente só mudam um ou dois jogadores. Penso que é muito importante cimentar e consolidar o que de bom estava feito e tirar proveito disso. Muitos destes jogadores já têm experiência em níveis competitivos mais elevados, o que facilita a entrada no campeonato. A partir daí temos de começar de aproveitar esta pré-época para consolidar, para passar ideias e mudar aspetos que consideramos importantes. Obviamente, temos também de nos reforçar para ficarmos mais fortes, mais competitivos. Esta é uma Liga diferente, o nível subiu e sentimos que a equipa está consciente dessa subida de nível. Foi importante manter a base, assim como serão importantes os jogadores que já entraram e os que entrarão para ajudar a tornar o grupo ainda mais forte e com mais soluções.""Um Länk Vilaverdense que joga sempre para ganhar. Estamos a 100 por cento, temos estes jogadores e estão a 100 por cento. Claro que, com o passar do tempo, vão provavelmente chegar mais jogadores, é essa a nossa intenção. Com os que temos, da forma que achamos pertinente e que somos capazes, vamos sempre jogar para ganhar. Esse tem sido o Länk Vilaverdense dos últimos anos, é essa a história do nosso clube e é isso que queremos fazer de forma sucessiva. Sabemos que o adversário tem valor, tem qualidade, mas vamos tirar proveito daquilo que sabemos fazer bem. Já vamos ter algumas alterações. O que queremos sempre passar é uma equipa altamente competitiva e que joga para ganhar, independentemente da adversidade.""Olhamos para a Taça da Liga como mais um jogo de preparação nesta pré-época e queremos medir-nos de forma competitiva. Uma coisa é fazer um jogo-treino e agora é um jogo em competição. O objetivo é ganhar este encontro e passar esta eliminatória, sabendo da dificuldade que teremos pela frente. Vamos dar o nosso máximo para ultrapassar o Casa Pia.""Vai ser um excelente teste. Todos nós estamos aqui com a intenção de agarrar a oportunidade e essa oportunidade é estar nos escalões profissionais. Será um grande teste perante uma equipa de 1.ª Liga, que se está a preparar para lutar pelos lugares da Europa, que também fez uma ascensão gradual, uma equipa muito bem orientada, com excelentes jogadores. A forma como vamos jogar e a forma como queremos jogar, obviamente que será ditada pelo nível do adversário, mas cabe-nos a nós levar o jogo para aquilo em que somos fortes e tentar vencer.""Nos últimos anos tem-se feito um trabalho muito interessante para chamar os adeptos, junto das escolas, a encher o nosso estádio. Há uns anos era diferente. Lembro-me de quando fiz o jogo de apresentação e tivemos 27 pessoas nas bancadas. Felizmente, isso mudou. As pessoas da Vila estão mais próximas, gostam do clube, espero que acompanhem e continuem a deslocar-se, porque têm sido uma força positiva. Poderão acontecer limitações, espero que seja por pouco tempo, mas contamos com a força deles para nos ajudarem a fazer mais e melhor.""O primeiro objetivo é ganhar o jogo seguinte. A partir daí vamos perceber o que podemos fazer. Esse será sempre o nosso foco. Numa primeira fase, o objetivo será a permanência, mas sabemos que as equipas se estão a apetrechar, que as equipas que desceram têm orçamentos elevados, que será um campeonato competitivo, em que em seis dias se podem fazer seis jogos, todos difíceis. Apesar disso, sabemos do nosso valor. Temos capacidade, temos qualidade, vamos estar organizados, os jogadores são muito competitivos e todos nós queremos agarrar esta oportunidade.""Da experiência que tive, é uma diferença significativa entre a 2.ª Liga e Liga 3. É uma Liga atrativa, se calhar com visibilidade menor, mas mais competitiva, mais bem organizada, com maior exigência sobre os clubes, os plantéis têm mais jogadores e com mais recursos. Temos de fazer com que este clube seja capaz de estar nesta Liga, cimentar-se e poder, a médio ou longo prazo, sonhar com algo mais."Estamos abertos a tudo o que o mercado poderá dar. É importante preservar a alma da equipa, portanto os que vierem têm de se encaixar nessa alma. Não queremos um jogador qualquer, queremos alguém que venha acrescentar."