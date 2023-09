António Barbosa: «Não conseguimos ligar os passes»

António Barbosa mudou, pela primeira vez, três peças do onze inicial numa partida para o campeonato, mas o resultado acabou por continuar a ser negativo ( derrota por 2-0 com o AVS). O treinador do Länk Vilaverdense defende que "não foi falta de entrosamento, mas as características de cada jogador". "Não conseguimos ligar os passes e aproveitar a profundidade. Nos primeiros minutos de jogo, realmente não conseguimos impor-nos", sublinhou.Nesse sentido e já elogiado por vários adversários, o técnico considera que os resultados não equivalem às prestações da equipa em campo e aposta na "continuidade"."Percebemos que este caminho de continuidade vai ajudar-nos a chegar aos pontos que são merecidos há já várias partidas", concluiu António Barbosa, que tem agora um encontro da Taça de Portugal, diante do Ponte, para dar a volta a esta sequência de derrotas consecutivas da equipa de Vila Verde.