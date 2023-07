Armando Lopes renova com Länk Vilaverdense

O Länk Vilaverdense anunciou, neste sábado, a renovação do contrato do lateral Armando Lopes. O esquerdino vai continuar na equipa de António Barbosa para a estreia na Liga Sabseg.O defesa, de 24 anos, segue para sua quarta temporada com os minhotos. Armando chegou em Vila Verde em 2020/21, antes mesmo da entrada do grupo Länk, depois de passar uma temporada no Famalicão.Armando disputou 33 jogos na última época e anotou um golo e três assistências no ano que terminou com a promoção histórica do Länk Vilaverdense para a 2.ª Liga.