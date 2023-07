Boubacar Hanne confirmado como reforço do Länk Vilaverdense

O Länk Vilaverdense anunciou a contratação do extremo Boubacar Hanne, confirmando notícia que. O jogador estava ao serviço do Arges, do futebol romeno, e volta a Portugal para integrar a equipa de António Barbosa.Boubacar Hanne, de 24 anos, é fruto da formação do P. Ferreira, passou pelos sub-23 do Wolverhampton e chegou em 2020/21 ao Gil Vicente, onde permaneceu até os primeiros meses de 2022/23, tendo somado três golos e três assistências em 25 jogos pelos barcelenses.