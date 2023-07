Boubacar Hanne e Simon sem certificados internacionais

Boubacar Hanne e Simon foram duas ausências importantes no ataque do Länk Vilaverdense no jogo com o Casa Pia. Isto porque os certificados internacionais ainda não chegaram, o que impossibilitou a utilização de ambos. Porém, o problema burocrático deverá ficar solucionado até ao primeiro jogo da Liga SABSEG, na estreia absoluta do Länk na competição.