Boubacar reforça Länk Vilaverdense

O extremo Boubacar Hanne está de regresso ao futebol português. O luso-senegalês, de 24 anos, vai ser reforço do Länk Vilaverdense, sabe Record , tendo já trabalhado ontem com o plantel de António Barbosa. Depois de duas épocas e meia no Gil Vicente, Boubacar saiu em janeiro para o Arges, da Roménia, clube com o qual rescindiu no início do verão. O jogador é filho do diretor-desportivo Tanou Hanne.

Em sentido contrário, Joyce Rios, um dos pilares da defesa dos minhotos na época passada, não vai continuar e está a caminho do América Cali, da Colômbia. Noutro âmbito, o Länk Vilaverdense confirmou a renovação de Ivo Gonçalves, guardião de 39 anos e dono da baliza em 2022/23.





José Mário e Marques dos Santos