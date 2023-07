Cajó renova com o Länk Vilaverdense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Länk Vilaverdense anunciou, este domingo, a renovação de contrato com o guarda-redes Cajó.O guardião, de 33 anos, é uma das figuras mais experientes do plantel e, agora, segue para a sua terceira época pela formação minhota.Cajó vai participar na estreia do Länk Vilaverdense na Liga Sabseg sob o comando de António Barbosa. Pelo clube, Cajó tem 29 jogos e já marcou um golo, em partida contra o Marítimo B em 2021/22, aos 90'+8.