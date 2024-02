Controlo salarial do Länk Vilaverdense: punição inicial do Conselho de Disciplina era de 3 pontos

No último dia 6, o Conselho de Disciplina (CD) puniu o Länk Vilaverdense com a subtração de 1 ponto por ter falhado o controlo salarial de dezembro. A SAD incorria numa perda entre 2 e 5 pontos, conseguindo a redução do castigo pelo facto, antecipado por, de ter comprovado a inexistência de dívidas salariais até ao dia 31 de janeiro.Ora, se tal não tivesse acontecido, percebe-se através do acórdão de decisão relevado ontem pelo CD, a equipa minhota teria perdido não 1 mas sim 3 pontos. Tal derivava da circustância da SAD ser reincidente na condenação de "diversas infrações", desde comportamento incorreto do público e atraso no início dos jogos. Também apresentava antecedentes por infrações salariais, mas sem sanções transitadas em julgado relativas às três épocas anteriores.