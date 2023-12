Crise no Länk Vilaverdense: Plantel não regressou aos treinos após o Natal

Um dos emblemas notificados pela Liga Portugal após falhar o mais recente controlo salarial realizado pelo organismo, o Länk Vilaverdense está a viver um momento muito difícil, a contas com uma grave crise financeira. O último classificado da 2.ª Liga, aliás, ainda não treinou após a pausa para o Natal, segundo apurou, apesar do regresso ao trabalho ter estado agendado para esta quarta-feira.Tal não se verificou e a situação voltou a repetir-se esta quinta-feira. Refira-se que o cancelamento dos treino não partiu dos jogadores, mas sim da própria estrutura e nesta altura não há ainda previsão para que a equipa regresse ao trabalho.Com elementos do plantel já com três meses de salários em atraso, Yannick Semedo, tal como o nosso jornal já adiantou, avançou entretanto para a rescisão com o emblema minhoto, devido ao incumprimento salarial, e ao que tudo indica mais jogadores devem seguir os passos do médio nos próximos, até porque a janela de transferências de inverno está prestes a abrir e há vários atletas com mercado.No início de dezembro chegou mesmo a haver uma reunião, na qual o investidor maioritário da SAD prometeu liquidar os vencimentos em atrasado, mas a realidade é que esse cenário ainda não se concretizou.