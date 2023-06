Edmilson deixa Länk Vilaverdense e reforça adversário do V. Guimarães na Liga Conferência

Bem Vindo a Celje, Edmilson! ??



Cetrta poletna okrepitev je Edmilson de Paula Filho. 26-letni napadalec je bil nazadnje clan Vilaverdenseja, za katerega je na 33 tekmah dosegel 15 zadetkov, v knežjem mestu pa podpisal pogodbo do 30.6. 2025. ?? #gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/mv6UB91Q93 — NK Celje (@NKCelje) June 28, 2023

O avançado Edmilson, melhor marcador do Länk Vilaverdense na última temporada, foi esta quarta-feira apresentado como reforço do Celje, clube esloveno que será o adversário do V. Guimarães na 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência no final de julho.O ponta de lança brasileiro, de 26 anos, deixa Portugal depois de ter passado duas épocas e meia ao serviço da equipa de Vila Verde, acompanhando a sua ascensão desde o Campeonato de Portugal até à Liga Sabseg. Em 62 partidas disputadas, Edmilson apontou 27 golos, 15 deles ao longo de 2022/23.Apesar de só hoje ter sido apresentado, Edmilson já participou no mais recente jogo de preparação do Celje, frente ao Makedonija, da Macedónia do Norte, que terminou com uma vitória dos eslovenos por 2-1.