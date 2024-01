Ericson ocupa vaga de Sacko para o jogo com a Oliveirense

Momo Sacko recebeu, na partida diante do Ac. Viseu, o quinto cartão amarelo no campeonato e é baixa para o próximo encontro da formação de Sérgio Machado, uma visita à UD Oliveirense. Para suprimir esta vaga, o técnico do emblema de Vila Verde já pode contar com Ericson, habitual titular que entretanto recuperou fisicamente e que deverá entrar diretamente no onze, em Oliveira de Azeméis.

Com quatro amarelos e em risco de suspensão está João Caiado, outro dos protagonistas da equipa do Länk nesta temporada.