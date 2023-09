Ericson sobre o primeiro golo do AVS SAD: «Lance é duvidoso»

Ericson foi titular na derrota do Länk Vilaverdense na casa do AVS SAD , mas, apesar de considerar que a equipa não "entrou bem no jogo", o médio disse nas entrevistas rápidas ter dúvidas no lance do primeiro golo dos avenses."Acabam por fazer um golo num lance de um lançamento e esse mesmo lance é duvidoso. Mas são coisas do jogo, acaba por ser normal", revelou o internacional cabo-verdiano, remetendo para uma possível falta dentro da área da formação de Vila Verde.No que toca à situação da equipa, que é o lanterna vermelha da Liga Sabseg, Ericson fala numa "situação complicada" pelo único ponto que possui, mas defende que a equipa tem jogado melhor do que aparenta e que "está na luta" por vitórias e pelos objetivos."O nosso grupo é forte e tem homens de carácter", revelou o jogador de 35 anos: "O ponto que nós temos prova o espírito do plantel. Vamos dar a volta a esta situação menos positiva para alcançar o nosso objetivo", disse, remetendo para o facto dos candidatos "à subida" serem definidos através das exibições "dentro de campo".