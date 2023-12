Estádio Cidade de Coimbra passa a ser a casa emprestada do Länk Vilaverdense

A Liga Portugal anunciou, esta quarta-feira, que o Estádio Cidade de Coimbra, recinto da Académica, será o palco da receção do Länk Vilaverdense ao Leixões, referente à 14.ª jornada de Liga Sabseg. O encontro, que estava originalmente marcado para as 11 horas de sábado, está agora agendado para domingo, pela mesma hora.Esta será a quarta casa emprestada do emblema de Vila Verde esta época, depois de ter começado a temporada a atuar no Estádio Capital do Móvel, do P. Ferreira, com as últimas duas partidas na condição de visitado a serem disputadas no Estádio do CD Aves e no Estádio Municipal 25 de Abril, do Penafiel.Conforme informa a Liga Portugal em comunicado, o Estádio Cidade de Coimbra vai manter-se como a casa emprestada do Länk Vilaverdense até indicação em contrário.