Gonçalo Teixeira: «Estamos blindados para qualquer situação»

O Länk Vilaverdense está a viver tempos menos austeros na entrada em 2024. Os minhotos estão na melhor série de resultados desde o início da temporada e, dentro do plantel, a folha salarial já está regularizada , notando-se melhorias dentro das quatro linhas.Gonçalo Teixeira acompanhou a subida de divisão do Länk e, apesar dos seus 24 anos, é um membro valioso dentro do balneário e na ideia de Sérgio Machado."É do conhecimento de toda a gente que não tem sido uma época fácil. Mas nós criamos um grupo muito forte. Estamos blindados para qualquer situação", revelou o extremo em declarações à sua assessoria, salientando o valor de "um empate importante" no último encontro, diante do Santa Clara, "uma das melhores equipas deste campeonato": "Deu-nos alento e confirmou que temos trabalho bem. Temos de continuar a ser ambiciosos e somar pontos que é o que precisamos para a permanência".Após defrontar os açorianos, o Länk Vilaverdense vai outra vez jogar diante de uma formação insular, desta vez o Nacional, e Gonçalo Teixeira aproveitou para descrever o que espera dos madeirenses, reforçando que o grupo está habituado "a lutar contra as adversidades"."Sabemos que vamos jogar contra um adversário que faz do fator casa um dos seus trunfos e que privilegia um bom futebol, de olhos no ataque. Temos de repetir a receita do jogo do Santa Clara e procurar a felicidade novamente. Não será fácil mas nós estamos habituados a lutar contra as adversidades", adicionou.O extremo do Länk ainda abordou o mercado de inverno, onde se destaca a contratação do mediático Courtney Reum , vincando que houve "saídas importantes" mas recusando qualquer influência dentro do seio minhoto, utilizando novamente o figurativo da armadura."Estamos blindados às notícias que vêm do exterior. Tivemos algumas saídas importantes mas o grupo é muito unido e tem muita qualidade. Soubemo-nos restabelecer e outros jogadores estão a aparecer. Nós só estamos focados em treinar bem e, ao fim de semana, somar pontos para sairmos desta situação. Estes jogadores têm muito brio e querem representar bem este clube e as nossas gentes", concluiu, admitindo o objetivo da permanência no 2º escalão: "Queremos muito tornar possível este sonho e sabemos que só depende de nós".