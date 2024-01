Gustavo França de saída do Länk Vilaverdense para reforçar o Tondela

Depois de ter perdido Yannick Semedo e Harramiz, que em dezembro rescindiram unilateralmente devido a salários em atraso, e da saída de Zé Pedro no início de janeiro, o plantel do Länk Vilaverdense está prestes a ficar ainda mais reduzido, já que o central Gustavo França está em vias de se mudar para o Tondela, segundo apurouO brasileiro, de 27 anos, foi um dos reforços de verão do emblema de Vila Verde para a época de estreia na 2.ª Liga e rapidamente se afirmou como titular absoluto na equipa atualmente às ordens de Sérgio Machado. O defesa já não surgiu na ficha de jogo na vitória contra o Feirense. Pelo Länk Vilaverdense, realizou 15 partidas e apontou um golo.No Tondela, Gustavo França, que em Portugal também já representou o Leixões, ajudará a colmatar a vaga deixada em aberta pela transferência de Jota Gonçalves para o Vizela.As saídas do plantel não se devem ficar por aqui, no entanto, já que Simon Adjei e Ivo Gonçalves devem ser os próximos a deixar o emblema minhoto. O avançado, contratado no verão, marcou dois golos em nove jogos, enquanto o guarda-redes foi titular na campanha do Länk Vilaverdense na Liga 3, e que culminou na subida à 2.ª Liga, estatuto que preservou no arraque desta temporada, antes de o perder para Rogério Santos.