João Caiado renova com Länk Vilaverdense

O Länk Vilaverdense anunciou esta segunda-feira a renovação de João Caiado. O médio, de 24 anos, parte assim para a segunda temporada ao serviço da formação recém-promovida à Liga Sabseg.

Apesar de apenas ter feito seis jogos na época passada, nos quais apontou três golos, o português mantém a confiança da direção. João Caiado jogou pela ultima vez em outubro, altura em que sofreu uma grave lesão que o afastou dos relvados durante o resto da temporada.

Com passagens na formação pelo Benfica, Ac. Viseu e Tondela, o médio conta ainda com experiências nos Sub-21 e Sub-23 do Wolverhampton, de Inglaterra, nos Sub-23 do Famalicão e no Gil Vicente.