Joyce Rios não continua no Länk Vilaverdense e volta à Colômbia

Apesar do desejo do Länk Vilaverdense em assegurar a continuidade de Joyce Rios, central que representou a formação minhota na última época por empréstimo do Berço, esse cenário não se vai verificar, uma vez que o América Cali, da Colômbia está muito perto de assegurar a contratação do defesa de 25 anos. A informação foi avançada pela imprensa daquele país e entretanto confirmada porCaso se materialize esta transferência, como tudo indica que vai acontecer, o central colombiano vai assim regressar ao seu país de origem depois de quatro temporadas em Portugal, onde chegou pela porta do Berço. Na época passada, Joyce Rios foi um dos pilares da defesa do Länk Vilaverdense durante a caminhada que terminou com a subida à Liga Sabseg.