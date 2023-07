Liga Portugal confirma inscrição do Länk Vilaverdense

O comunicado confirma ainda informação que o nosso jornal já havia noticiado. O Länk Vilaverdense irá atuar como visitado no Estádio Capital do Móvel de forma provisória, enquanto decorrem obras no Estádio Cruz do Reguengo, em Vila Verde.



Na passada sexta-feira, recorde-se, a Liga já tinha confirmado que as inscrições de todos os outros clubes tinham sido aceites pelo Órgão de Licenciamento da Liga Portugal.

A Liga Portugal confirmou, esta tarde, através de nota oficial, ter sido aceite a inscrição do Länk Vilaverdense, que era o único clube das provas profissionais cujo processo de licenciamento ainda não estava concluído. Uma questão relacionada com o prazo para o efeito, atendendo a que apenas a 11 de junho ficou confirmada a subida do clube minhoto à Liga Sabseg.