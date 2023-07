Länk Vilaverdense anuncia renovação de João Batista e Yannick Semedo é o próximo

Depois das três renovações reveladas na quinta-feira, o Länk Vilaverdense anunciou nas últimas horas a prolongação do contrato do central João Batista. Segundo apurámos, Yannick Semedo é quem se segue, com o médio a assinar por mais duas épocas.João Batista (na foto) foi um dos esteios defensivos da equipa de Vila Verde, recém-promovida pela primeira vez à 2.ª Liga, tendo marcado seis golos num total de 34 jogos disputados. Quanto a Yannick Semedo, teve abordagens de outros clubes dos escalões profissionais, mas optou por permanecer no Länk Vilaverdense, com quem firmou um novo contrato de dois anos, a ser oficializado brevemente.