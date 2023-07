Länk Vilaverdense anuncia três renovações no plantel

O Länk Vilaverdense, que vai estrear-se nos campeonatos profissionais em 2023/24 e sob o comando de António Barbosa, anunciou esta quinta-feira a renovação do contrato de três jogadores: o central Laércio (na foto), o médio André Soares e o avançado Zé Pedro.O trio parte para a terceira temporada consecutiva ao serviço do conjunto minhoto e traz experiência ao plantel minhoto, atendendo a que André Soares, que é o capitão de equipa, tem 33 anos e Laércio e Zé Pedro têm 30.O Länk Vilaverdense vai iniciar a Liga Sabseg frente ao Ac. Viseu, no fim de semana de 13 de agosto, mas a estreia oficial será ainda este mês, dentro de pouco mais de duas semanas, diante do Casa Pia, na 1.ª fase da Allianz Cup.