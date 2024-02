Länk Vilaverdense condenado à perda de 1 ponto por incumprimento salarial

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF castigou o Länk Vilaverdense com a perda de 1 ponto devido ao conhecido incumprimento salarial dos minhotos. A equipa de Vila Verde, recorde-se, falou o controlo salarial do passado mês de dezembro."Condena-se a arguida Länk Vilaverdense pela prática da infração disciplinar prevista e punida pelo n.º 1 do artigo 74.º, do RDLPFP, por referência ao artigo 78.º-A, n.º 1, alínea b) e n.º 5 do RCLPFP, na sanção de subtração de 1 (um) ponto, a aplicar nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 48.º do RDLPFP", pode ler-se no comunicado emitido esta terça-feira pelo CD.