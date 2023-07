Länk Vilaverdense confima continuidade de mais quatro jogadores

Com o primeiro jogo oficial marcado para o próximo fim de semana, o Länk Vilaverdense continua a levantar o véu sobre os jogadores que vão compor o plantel para a nova temporada. Esta terça-feira, os minhotos confirmaram a continuidade do defesa David Martins, do médio Ericson e dos extremos Gonçalo Teixeira e Ansu Fati.O central vai avançar para a segunda temporada em Vila Verde, depois de ter feito apenas dez jogos na sua temporada de estreia. Também para a segunda época no Länk Vilaverdense segue o médio Ericson, que participou em 25 partidas em 2022/23, apontando um golo.Finalmente, no ataque, Gonçalo Teixeira vai realizar a terceira temporada no clube, tendo brilhado de sobremaneira na época transata com cinco golos e outras tantas assistências em 21 jogos. Já Ansu Fati, jovem de 20 anos, que fez apena 4 jogos em 2022/23, também continua no plantel, agora às ordens de António Barbosa, com a expectativa de continuar a sua evolução e somar mais minutos.