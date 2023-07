Länk Vilaverdense confirma renovação de Yannick Semedo

Apesar do assédio de outros clubes, o Länk Vilaverdense chegou a acordo com Yannick Semedo para a renovação do contrato que ligava as duas partes. O médio avança assim para a segunda temporada nos minhotos.Internacional por Cabo Verde, o jogador, de 27 anos, vai fazer a sua estreia nos campeonatos profissionais, depois de passagens pelas equipas secundárias do Marítimo, União Madeira, Beira-Mar e Salgueiros.Na época passada, Yannick Semedo foi instrumental na subida do Länk Vilaverdense à Liga Sabseg, assinando cinco golos e uma assistência em 34 partidas.