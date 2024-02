Länk Vilaverdense inscreve avançado de 45 anos que é cunhado de Paris Hilton e... nunca jogou futebol profissional

Em mais um caso insólito na 2.ª Liga, que conta com a presença de Kazu Miura, o mais velho futebolista em atividade, no plantel da UD Oliveirense, o Länk Vilaverdense inscreveu, em cima do fecho do mercado, o avançado Courtney Reum, norte-americano que, além dos seus 45 anos de idade, nunca jogou futebol profissional.Nas redes sociais, o reforço de inverno do emblema minhoto, que também tem a curiosidade de ser cunhado da celebridade Paris Hilton, descreve-se no Instagram, onde conta com mais 300 mil seguidores, como empresário, investidor e autor do livro 'Shortcut Your Startup: Speed Up Success with Unconventional Advice from the Trenches.'A sua única experiência como futebolista aconteceu ainda no desporto universitário dos Estados Unidos da América, ao serviço da Columbia University.