Länk Vilaverdense não regularizou dívida salarial e enfrenta perda de pontos

O Länk Vilaverdense não regularizou a dívida salarial dentro dos 15 dias concedidos pela Liga Portugal e, neste sentido, vai ser punido com a perda de pontos. Segundo o mais recente comunicado da entidade que rege o futebol profissional, os minhotos não cumpriram o prazo limite, sendo o único dos três emblemas notificados a não comprovar atempadamente a inexistência de dívida. O Boavista e o Leixões, por outro lado, conseguiram escapar ao castigo.Com efeito, o caso vai seguir para o Conselho de Disciplina. A Liga Portugal já fez seguir uma participação para o órgão liderado por Cláudia Santos, que se encarregará agora de instaurar um processo e fazer valer o que está previsto no artigo 74.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portugal. De acordo com o documento, os clubes que não comprovarem a inexistência de dívida salarial nos 15 dias posteriores a receberem a notificação para esse efeito serão punidos com a perda de dois a cinco pontos.Deste modo, a situação desportiva do Länk Vilaverdense ficará ainda mais complicada. De recordar que os minhotos ocupam a última posição da Liga Sabseg, com apenas 10 pontos em 15 jornadas, e já viram três jogadores rescindirem o respetivo contrato por terem três meses de salários em atraso.