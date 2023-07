Länk Vilaverdense oficializa contratação de Simon Adjei

O Länk Vilaverdense anunciou este sábado a contratação do avançado Simon Adjei, confirmando a informação avançada por na edição de 15 de julho . O sueco, de 29 anos, estava livre desde que deixou o Eskilstuna, em junho.Com uma carreira feita sobretudo nos escalões secundários da Suécia, o avançado teve oportunidade de atuar no principal campeonato do seu país em 2021 e 2022, ao serviço do Varbegs BolS, apontando seis golos em 32 jogos. No Länk Vilaverdense, o sueco terá a difícil tarefa de render Edmilson Santos, avançado que rumou ao Celje, da Eslovénia, depois de ter sido o melhor marcador da equipa na época passada, com 15 golos.Apesar da oficialização e de já se encontrar a trabalhar com o grupo orientado por António Barbosa desde a semana passada, Simon Adjei ainda não está inscrito na Liga e portanto não poderá ser utilizado no duelo deste domingo, frente ao Casa Pia, em jogo da 1.ª fase da Allianz Cup.