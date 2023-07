Länk Vilaverdense renova com Ivo Gonçalves

O Länk Vilaverdense confirmou, esta terça-feira, ter chegado a acordo com o guarda-redes Ivo Gonçalves para a renovação do contrato que ligava as duas partes, garantindo assim a continuidade daquele que foi o dono da baliza na época transata.Aos 39 anos, o guardião português é mais um a acompanhar a subida dos minhotos à 2.ª Liga, feito para o qual contribui de forma decisiva, tendo sido utilizado em 30 partidas. Além disso, Ivo Gonçalves conta já com uma vasta experiência no segundo escalão do futebol português, somando passagens por Portimonense, Farense, Ac. Viseu, Penafiel, Leixões e Vizela, sendo que foi nos vizelenses que teve a oportunidade de se estrear na 1.ª Liga, em 2021/22.Ivo Gonçalves é mais um jogador com a continuidade confirmada no plantel do Länk Vilaverdense, depois de Laércio, André Soares, Zé Pedro, João Batista, Bruno Silva e João Caiado. Por enquanto, Rafael Viegas (ex-Felgueiras) e Lénio Neves (ex-Atlético) são os dois reforços já garantidos para o grupo às ordens de António Barbosa.