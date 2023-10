Mudança de treinador no Länk Vilaverdense: António Barbosa sai e entra Sérgio Machado

Depois de nova derrota na Liga Sabseg no último fim de semana, António Barbosa já não é o treinador do Länk Vilaverdense, confirmou. Para o seu lugar, entrou Sérgio Machado, técnico de 42 anos, que já orientou o treino desta terça-feira. A oficialização da mudança acontecerá em breve.Contratado para liderar a formação de Vila Verde na época de estreia na 2.ª Liga, António Barbosa não teve um regresso feliz à equipa que já tinha orientado antes da entrada do grupo Länk. Em nove encontros, o técnico somou apenas uma vitória, frente ao Ponte, na Taça de Portugal, e um empate na 1.ª jornada do campeonato, tendo perdido os restantes, deixando o emblema em último lugar da tabela e com apenas um ponto conquistado.Já Sérgio Machado regressa ao ativo depois de praticamente um ano sem treinar. O técnico estava sem clube desde a saída do Trofense, em setembro de 2022. Além da formação da Trofa, Sérgio Machado já orientou a Sanjoanense, o Esmoriz e o SC Rio Tinto.