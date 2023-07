Oficial: António Barbosa confirmado como treinador do Länk Vilaverdense

O Länk Vilaverdense confirmou, esta quarta-feira, a aposta em António Barbosa para comandar a equipa neste ano de estreia nos campeonatos profissionais, confirmando-se a informação que Record já havia noticiado em devido tempo.António Barbosa, de 40 anos, regressa a um clube que orientou na segunda metade da década passada, ainda antes da entrada do grupo Länk no emblema de Vila Verde, em Braga. Na última temporada, Barbosa esteve na Liga 3, ao serviço da Sanjoanense."De volta a casa. Com uma história rica e uma ligação profunda a este clube, é com muito orgulho que anunciamos o regresso do mister António Barbosa", escreveu o Länk Vilaverdense, no Facebook. João Correia será o adjunto, Hugo Nunes o preparador físico, Daniel Dias o treinador de guarda-redes e Fernando Silva o observador.