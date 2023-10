Oficial: Sérgio Machado rende António Barbosa no comando técnico do Länk Vilaverdense

Está oficializada a mudança de treinador no Länk Vilaverdense. A formação minhota, que está em estreia na 2.ª Liga, anunciou ter chegado a acordo com o treinador António Barbosa para a rescisão do contrato e confirmou a contratação de Sérgio Machado para o seu lugar,O novo líder da equipa técnica, que já orientou o treino desta terça-feira, chega acompanhado por Mateus Costa (adjunto), Hugo Fonseca (adjunto) e Tozé (treinador de guarda-redes).Sérgio Machado falará pela primeira vez enquanto treinador do Länk Vilaverdense na próxima quinta-feira, pelas 12 horas.A António Barbosa, de saída, a SAD deixou "um agradecimento especial, pelo compromisso demonstrado em prol do clube, desejando assim, sucesso pessoal e profissional no seu futuro".