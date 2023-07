Rafael Viegas é reforço do Länk Vilaverdense

O Länk Vilaverdense anunciou, esta sexta-feira, o lateral direito Rafael Viegas como o primeiro reforço do plantel. Na última época, o brasileiro esteve ao serviço do Felgueiras na Liga 3 e foi um dos destaques da prova.Em Portugal, o jogador, de 29 anos, já passou pelo Águeda, Vizela, Chaves e Salgueiros antes de chegar ao seu antigo clube. Agora, o defesa chega ao plantel que se vai estrear na 2.ª Liga sob o comando técnico de António Barbosa.Rafael Viegas é o segundo anúncio do dia na equipa minhota. Pela manhã, a formação vilaverdense anunciou o acordo de renovação com João Batista.