Receção do Länk Vilaverdense à U. Leiria será disputada em Penafiel

Depois de ter começado a época a utilizar o Estádio Capital do Móvel, do P. Ferreira, como casa emprestada, acordo que entretanto chegou ao fim, e de ter recebido o Tondela no Estádio do CD Aves, o Länk Vilaverdense volta a mudar de casa para a receção à U. Leiria, jogo da 12.ª jornada da Liga Sabseg.Conforme anunciou a Liga em comunicado, o emblema minhoto vai receber a equipa do Lis no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel. O encontro está marcado para sexta-feira, pelas 15h30.Esta mudança, refira-se, diz apenas respeito ao encontro da 12.ª jornada, o que significa que o Länk Vilaverdense terá de voltar a procurar casa emprestada para os próximos jogos na condição de visitado.