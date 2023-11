Receção do Länk Vilaverdense ao Tondela será jogada na Vila das Aves

O Länk Vilaverdense comunicou, esta sexta-feira, que a receção ao Tondela, marcada para o próximo domingo e a contar para a 10.ª jornada, será disputada no Estádio do CD Aves, na Vila das Aves.Segundo informa o emblema de Vila Verde, a parceria mantida com o P. Ferreira até aqui, e que permitiu que os minhotos utilizassem o Estádio Capital do Móvel como casa emprestado, chegou ao fim, tendo portanto havido a necessidade de encontrar um novo recinto para acolher os seus jogos como visitado na Liga Sabseg."A Direção lamenta eventuais transtornos causados a todos os intervenientes e compromete-se a agir prontamente para resolver quaisquer questões pendentes. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos os envolvidos neste processo de transição", pode ler-se no comunicado.Recorde-se que o Campo Cruz do Reguengo, casa do Länk Vilaverdense, aguarda a realização de obras para cumprir os requisitos impostos pela Liga Portugal para que possam receber jogos das competições profissionais.Por enquanto, o Estádio do CD Aves será a casa do Länk Vilaverdense apenas na próxima partida, estando ainda por definir onde serão os jogos seguintes.