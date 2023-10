Regresso pontual a casa

Pela primeira vez esta temporada, o Länk Vilaverdense vai jogar uma partida oficial no seu estádio, o Campo Cruz do Reguengo. Tal vai acontecer na receção ao Farense, da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, confirmaram os minhotos. Recorde-se que devido ao facto do seu recinto não cumprir os requisitos da Liga, o Länk Vilaverdense tem disputado os jogos como visitado em casa emprestada, no Estádio Capital do Móvel.

Apesar deste regresso a casa na prova rainha, competição da alçada da FPF, a formação de Vila Verde vai continuar a jogar em Paços de Ferreira para a Liga Sabseg, estando a SAD a trabalhar para que as obras avancem o mais rápido possível, de forma a que o Campo Cruz do Reguengo reúna as condições exigidas pela Liga Portugal.