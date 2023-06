Rúben Marques deixa o Länk Vilaverdense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Marques anunciou que está de saída do Länk Vilaverdense, através de uma publicação nas redes sociais. O médio deixa a formação de Vila Verde após terminar contrato.O jogador esteve ao serviço do emblema minhoto por uma temporada e meia e despede-se da equipa com 39 jogos, dois golos marcados e a histórica promoção para a 2ª Liga conseguida.