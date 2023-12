Sérgio Machado: «Ainda não conseguimos sair do último lugar e esse é o objetivo frente ao Torreense»

Alcançada uma importante vitória na receção ao Leixões, que reaproximou o Länk Vilaverdense das formações à sua frente na tabela classificativa, Sérgio Machado não esconde a ambição de somar novo triunfo, agora na visita ao Torreense, para tentar fugir já nesta jornada ao último lugar."Temos três vitórias em sete jogos para o campeonato desde a minha entrada, o que é muito positivo na nossa recuperação, mas mesmo assim ainda não conseguimos sair do último lugar e esse é sem dúvida o nosso objetivo para este jogo", referiu o técnico, sublinhando a importância da última vitória, especialmente após o desempenho aquém frente ao Marítimo: "Era importante ganhar para continuarmos na nossa luta pela manutenção, contra uma equipa que neste momento está a lutar pelos mesmos objetivos. Não vejo que perder com o Marítimo seja um desaire porque o Marítimo tem outras armas e outros objetivos. O mau no Marítimo não foi a derrota, mas sim a nossa atitude na segunda parte."Apesar da vontade de voltar a vencer, Sérgio Machado reconhece a valia do adversário. "O Torreense é mais uma de muitas equipas que têm condições para lutar pela subida, algo que até o Tulipa assumiu na sua chegada ao comando técnico, mas queremos discutir o jogo e trazer pontos que são importantes para os nossos objetivos", salientou, antes de abordar o facto de o Länk Vilaverdense não ter sofrido nas três vitórias que soma na Liga Sabseg: "Neste campeonato é muito importante não sofrer golos e é algo que temos vindo sempre a trabalhar para irmos?melhorando."O Länk Vilaverdense visita o Torreense esta quinta-feira, pelas 18 horas, em jogo da 15.ª jornada da Liga Sabseg.