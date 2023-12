Sérgio Machado e a casa emprestada: «Era muito melhor jogarmos com os nossos adeptos»

O Länk Vilaverdense vai disputar, este domingo, o jogo com o Leixões no Estádio Cidade de Coimbra, a 5ª casa esta época para os minhotos , e Sérgio Machado não deixou passar o facto em branco na sua antevisão ao encontro com os matosinhenses."Um clube que já tem a dificuldade de adaptação e desigualdade de orçamento em relação as outras equipas, que é o caso do Länk, era muito melhor jogarmos na nossa casa e com os nossos adeptos. Mas esta é a nossa realidade e temos que ir à luta e provar que vamos conseguir a manutenção", refletiu o treinador da formação de Vila Verde, contudo, visando também as adversidades que a turma de Pedro Ribeiro trará para a partida, destacando o bom registo defensivo. "Vamos jogar contra uma equipa que, nos últimos 6 jogos, só sofreu um golo e isso demonstra as dificuldades que vamos ter".Sobre o encontro com o Marítimo, na estreia de Fábio Pereira ao comando dos madeirenses, Sérgio Machado considera que a equipa não teve a atitude correta dentro de campo. "Fomos jogar a casa de uma equipa candidata a subida de divisão e não podemos ter a atitude que tivemos na segunda parte. É essa atitude que treinamos e foi aí onde focámos os treinos desta semana", vincou o técnico.O Länk Vilaverdense recebe o Leixões às 11h00 deste domingo, dia 17, para a 14ª jornada da 2ª Liga, no Estádio Cidade de Coimbra.