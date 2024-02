Sérgio Machado e a contratação de Courtney Reum: «Não posso falar do que não sei...»

Sérgio Machado viu o Länk Vilaverdense inscrever Courtney Reum, empresário de 45 anos, como jogador da sua equipa no último dia do mercado de transferências de inverno, assim como Sherwin Seedorf, extremo de 25 anos. No final do empate da sua equipa com o Santa Clara (1-1), esta sexta-feira, o técnico dos minhotos comentou, na medida do possível, a chegada dos reforços."Não falando de jogadores que não estão cá... O Seedorf já tem trabalhado connosco desde o início da época. Criou-se um alarido pelo laço familiar que ele tem, mas está cá desde que eu cheguei. Infelizmente para ele não podia ser inscrito. Agora foi possível, vai acrescentar... Sobre o outro nome, não posso falar sobre uma coisa que não sei, não está cá connosco. Sei que corremos o risco calculado de ficar com os que temos, porque queremos ser sérios, competir dentro do que é possível, com poucos, mas vamos até ao fim na luta", disse, no flash interview à Sport Tv+, não fazendo mais comentários em conferência de imprensa.Sobre o empate com os açorianos, o técnico fez questão de destacar a postura dos seus jogadores durante as conhecidas dificuldades financeiras do clube. "É a primeira vez que pontuamos dois jogos seguidos. Temos de contextualizar... São duas equipas com condições completamente diferentes e a postura que os meus jogadores tiveram hoje, perante a equipa mais forte da 2.ª Liga até pelo orçamento que tem, com tudo o que nos tem envolvido... Hoje foi mais uma prova da postura que os meus jogadores têm tido, que é de louvar", disse, concluindo: "Tivemos a saída de 6 ou 7 jogadores, quatro deles titulares indiscutíveis... Depois destes problemas todos, os jogadores deram as mãos e mostraram que são capazes de ir atrás de um sonho que para muitos é impossível de conquistar. Mas eles têm provado que têm condições para competir nesta conclusão, que têm condições para ganhar pontos."